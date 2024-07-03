Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Ростов
19:00
Динамо МхНе начат
Динамо
19:30
ПартизанНе начат

Экс-защитник "Ростова" Денис Терентьев может перейти в "Химки"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Подмосковные "Химки" хотят подписать 31-летнего крайнего защитника Дениса Тереньтева, который стал свободным агентом.
Фото: РИА Новости
По информации источника, между представителями игрока и клубом состоялся диалог, но пока без конкретики.

В прошлом сезоне Терентьев выступал за "Ростов", за который провел 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и девять матчей в Кубке России, где отметился одним забитым мячом.

Ранее красно-черные хотели взять хавбека Солтмурада Бакаева, которого новый главный тренер Франк Артига хотел использовать как латераля, однако футболист перешел в тольяттинский "Акрон".

Источник: Metaratings

Денис Терентьев Химки Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится