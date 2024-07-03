По информации источника, между представителями игрока и клубом состоялся диалог, но пока без конкретики.
В прошлом сезоне Терентьев выступал за "Ростов", за который провел 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и девять матчей в Кубке России, где отметился одним забитым мячом.
Ранее красно-черные хотели взять хавбека Солтмурада Бакаева, которого новый главный тренер Франк Артига хотел использовать как латераля, однако футболист перешел в тольяттинский "Акрон".
Источник: Metaratings
Экс-защитник "Ростова" Денис Терентьев может перейти в "Химки"
Подмосковные "Химки" хотят подписать 31-летнего крайнего защитника Дениса Тереньтева, который стал свободным агентом.
Фото: РИА Новости