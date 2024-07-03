"Из России предложения есть, но думал, что будет побольше. Есть интерес из-за границы - и ближайшее, и дальнее зарубежье. Из-за рубежа даже больше предложений, чем из РПЛ. Но рассматриваю всё, сейчас думаю. Если будут "Химки", то это тоже очень интересно", - сказал Терентьев.
Прошлый сезон 31-летний футболист провел в "Ростове", принял участие в 23 матчах в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, забил один мяч. Этим летом контракт Терентьева с желто-синими закончился, он стал свободным агентом. Ранее появилась информация о том, что защитника может подписать подмосковные "Химки", которые в предстоящем сезоне будут выступать в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
Свободный агент Терентьев: из-за рубежа даже больше предложений, чем из РПЛ
Защитник Денис Терентьев, ставший свободным агентом, рассказал о вариантах продолжения карьеры после окончания контракта с "Ростовом".
Фото: "Чемпионат"