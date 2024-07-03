"Али действительно переходит в "Ризеспор". Условия? Аренда", - приводит слова Соррентино Sport24.
В состав "Ростова" футболист провел 31 матч, в которых отличился 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Последние два сезона Али Соу играл за турецкий "Анкарагюджю" на правах аренды, провел 66 матчей в официальных турнирах, забил 22 гола и отдал 8 ассистов.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,7 млн евро.
Sport24: Али Соу перейдет из "Ростова" в "Ризеспор"
Футбольный агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы нападающего "Ростова" Али Соу, подтвердил переход клиента в "Ризеспор".
Фото: ФК "Ростов"