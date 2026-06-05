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Миранчук ответил, пойдёт ли на матчи ЧМ-2026

Полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук рассказал, собирается ли посещать матчи чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Фото: Getty Images
Российский футболист признался, что пока не строил подобных планов, однако не исключил, что посетит некоторые игры заключительной стадии турнира.

- Не планировал посещать матчи чемпионата мира. Возможно, удастся сходить на матчи плей-офф в Атланте, - цитирует Миранчука "Чемпионат".

Арена "Мерседес-Бенц Стэдиум", на которой проводит домашние матчи "Атланта Юнайтед", примет несколько встреч предстоящего мирового первенства. Старт турнира намечен на 11 июня.

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