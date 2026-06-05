Миранчук ответил, пойдёт ли на матчи ЧМ-2026

Полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук рассказал, собирается ли посещать матчи чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.



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- Не планировал посещать матчи чемпионата мира. Возможно, удастся сходить на матчи плей-офф в Атланте, - цитирует Миранчука "Чемпионат"

Арена "Мерседес-Бенц Стэдиум", на которой проводит домашние матчи "Атланта Юнайтед", примет несколько встреч предстоящего мирового первенства. Старт турнира намечен на 11 июня. Российский футболист признался, что пока не строил подобных планов, однако не исключил, что посетит некоторые игры заключительной стадии турнира.Арена "Мерседес-Бенц Стэдиум", на которой проводит домашние матчи "Атланта Юнайтед", примет несколько встреч предстоящего мирового первенства. Старт турнира намечен на 11 июня.