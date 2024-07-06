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Корнеев: мне непонятно, что происходит в "Локомотиве"! Можно предположить, что задача команды - быть в восьмёрке

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Бывший спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев высказался о целях "железнодорожников" на следующий сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне непонятно, что происходит в "Локомотиве"! Со стороны можно предположить, что задача команды на следующий сезон - быть в первой восьмёрке. С таким составом это реально, но быть, к примеру, в тройке невозможно", - цитирует Корнеева Metaratings.

В летнее трансферное окно клуб объявил об уходе на правах свободных агентов следующих игроков: нападающего Артёма Дзюбы, полузащитников Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука, защитника Станислава Магкеева и голкипера Даниила Худякова. Также "Локомотив" продал в "Зенит" нападающего Максима Глушенкова за 6,5 миллионов евро.

Московский "Локомотив" ранее объявил о подписании контракта с полузащитником Артёмом Тимофеевым, который в прошлом сезоне выступал за грозненский "Ахмат".

Игорь Корнеев Локомотив
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