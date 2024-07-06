"Переговоры по трансферу Куленовича в "Акрон"? Нет, это неправда", - цитирует слова агента Sport24.
Лука Куленович является игроком чешского "Либереца", в составе которого он провел 32 матча, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. Ранее он выступал в таких командах как "Железничар Баня-Лука", "Приедор" и "Слога".
Трансферная стоимость Луки Куленовича оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 650 тысяч евро.
Sport24: агент игрока "Слована" опроверг переговоры с "Акроном"
Бранко Хучика, агент игрока "Слована" Луки Куленовича, опроверг слухи о переговорах с тольяттинским "Акроном".