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Sport24: агент игрока "Слована" опроверг переговоры с "Акроном"

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Бранко Хучика, агент игрока "Слована" Луки Куленовича, опроверг слухи о переговорах с тольяттинским "Акроном".
"Переговоры по трансферу Куленовича в "Акрон"? Нет, это неправда", - цитирует слова агента Sport24.

Лука Куленович является игроком чешского "Либереца", в составе которого он провел 32 матча, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. Ранее он выступал в таких командах как "Железничар Баня-Лука", "Приедор" и "Слога".

Трансферная стоимость Луки Куленовича оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 650 тысяч евро.

Российские трансферы Акрон Чемпионат России ПЛ
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