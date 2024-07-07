"Не знаю, будем надеяться. Состояние футболиста? Только медицинский штаб может его оценить", - цитирует слова агента "СЭ".
Напомним, что Угальде вернулся в расположение московского клуба сегодня и посетил товарищескую встречу "Спартака" против "Уфы". Встреча прошла в формате 2 тайма по 35 минут и закончилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственным голом в матче отметился Павел Мелешин.
Коста-риканский нападающий перешел в "Спартак" 29 января 2024 года из нидерландского "Твенте" за 15 миллионов евро. В составе московского клуба он провел 16 матчей и забил 1 гол - в матче против петербурского "Зенита".
Агент Угальде - о том, сыграет ли игрок в товарищеском матче против "Динамо": не знаю, будем надеяться
Курт Морсинк, агент коста-риканского нападающего Манфреда Угальде, высказался по поводу участия своего клиента в следующем товарищеском матче "Спартака".
Фото: "СЭ"