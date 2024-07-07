Как сообщает источник, стороны достигли соглашения в переговорах по поводу трансфера Барко. Футболист на следующей неделе вылетит в Москву, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с московским "Спартаком". Также в СМИ появилась информация, что контракт будет подписан на 4 года.
На данный момент Эсекьел Барко является игроком "Ривер Плейт", в составе которого провел 127 матчей в официальных турнирах, забил 17 мячей и отдал 19 голевых передач. Ранее футболист выступал за аргентинский "Индепендьенте", с которым смог завоевать Южноамериканский Кубок, и за американский клуб "Атланта Юнайтед", в составе которого стал победителем МЛС и обладателем Кубка США.
Трансферная стоимость Эсекьеля Барко оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 9 млн евро.
Источник: журналист Сезар Луис Мерло
Источник: Барко на следующей неделе подпишет контракт со "Спартаком"
Игрок "Ривер Плейт" Эсекьел Барко на следующей неделе прилетит в Москву, чтобы подписать контракт со "Спартаком".
Фото: ФК "Ривер Плейт"