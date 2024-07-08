Как сообщает источник, стороны не могут договориться о сумме аренды за игрока. "Монпелье" планирует выручить около 350 тысяч за Сако, но "Химки" такие условия не устраивают.
Напомним, что ранее в "Химках" официально подтвердили информацию о переговорах с малийским игроком.
Фалайе Сако является игроком клуба Лиги 1 "Монпелье", в составе которого он провел 55 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.
Трансферная стоимость левого защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: Переход Фалайе Сако в "Химки" находится под угрозой срыва
Трансфер игрока "Монпелье" Фалайе Сако в "Химки" находится под угрозой срыва.
Фото: ФК "Монпелье"