"Сейчас переходом в "Зенит" уже никого не удивишь. Все лучшие игроки едут туда. И даже из "Спартака". Тот же Дзюба, имея спартаковское прошлое, спокойно играл в Санкт-Петербурге. Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Артема, поэтому смотрит в сторону "Зенита". Все-таки карьера Александра в "Спартаке" немного застопорилась. Может, нужен новый вызов", - сказал Канчельскис.
По информации СМИ, петербургский "Зенит" и московский "Спартак" близки к согласованию трансфера 27-летнего нападающего Александра Соболева. Сообщается, что подписание форварда обойдется сине-бело-голубым в 10 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 12 миллионов. По данным портала Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 7,5 миллиона евро. Соболев выступает за красно-белых с 2020 года, на его счету 139 матчей, 58 голов и 32 голевые передачи. В прошлом сезоне форвард отметился десятью забитыми мячами и девятью ассистами в 34 матчах во всех турнирах.
Московский "Спартак" этим летом приобрел 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе из испанского "Бетиса", а прошедшей зимой состав красно-белых пополнил костариканский форвард Манфред Угальде.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: Соболев хочет повторить успехи Дзюбы, поэтому смотрит в сторону "Зенита"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о вероятном переходе нападающего "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"