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В "Спартаке" подтвердили интерес к Барко из "Ривер Плейта", контракт с игроком еще не подписан

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Гендиректор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном переходе в команду аргентинского вингера Эсекьеля Барко.
Фото: Getty Images
"Это правда, что мы им интересовались. Но на данный момент никаких сделок на заключено, поэтому не могу сказать, вылетит он в Москву или нет. На данный момент интерес сохраняется, он в списке", - заявил Малышев

Эсекьель Барко перешел в "Ривер Плейт" из американской "Атланты" за сумму около 6-ти миллионов евро. По данным СМИ, "Спартак" был готов предложить"Ривер Плейту" около 16-ти миллионов. Сообщалось, что Эсекьель Барко уже договорился со "Спартаком" об условиях личного контракта.

Контракт 25-летнего футболиста с "Ривер Плейтом" действует до конца 2026-го года. Transfermarkt оценивает Барко в 9 миллионов евро.

"Матч ТВ"

Олег Малышев Спартак Ривер Плейт Эсекьель Барко Российские трансферы
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