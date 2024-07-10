"Это правда, что мы им интересовались. Но на данный момент никаких сделок на заключено, поэтому не могу сказать, вылетит он в Москву или нет. На данный момент интерес сохраняется, он в списке", - заявил Малышев
Эсекьель Барко перешел в "Ривер Плейт" из американской "Атланты" за сумму около 6-ти миллионов евро. По данным СМИ, "Спартак" был готов предложить"Ривер Плейту" около 16-ти миллионов. Сообщалось, что Эсекьель Барко уже договорился со "Спартаком" об условиях личного контракта.
Контракт 25-летнего футболиста с "Ривер Плейтом" действует до конца 2026-го года. Transfermarkt оценивает Барко в 9 миллионов евро.
"Матч ТВ"
В "Спартаке" подтвердили интерес к Барко из "Ривер Плейта", контракт с игроком еще не подписан
Гендиректор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном переходе в команду аргентинского вингера Эсекьеля Барко.
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