"Интересуются ли "Химки" Антоном Шуниным? На сегодняшний день этой фамилии нет в нашем списке", - цитирует слова гендира "РБ Спорт".
Напомним, что Антон Шунин этим летом покинул "Динамо" спустя 17 проведенных сезонов в московском клубе. За это время вратарь успел провести 366 игр, из которых 125 отстоял на "ноль".
Трансферная стоимость российского голкипера оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.
В чемпионате России-2023/2024 московское "Динамо" заняло итоговое 3 место, упустив чемпионство в последнем туре. Бело-голубые уступили "Краснодару" в гостевой встрече со счетом 0:1.
В "Химках" опровергли интерес к Антону Шунину
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев опроверг интерес подмосковского клуба к Антону Шунину.
Фото: ФК "Динамо"