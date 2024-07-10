Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Нидерланды
1 - 2 1 2
Англия2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
1 - 1 1 1
ПартизанЗавершен

В "Химках" опровергли интерес к Антону Шунину

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев опроверг интерес подмосковского клуба к Антону Шунину.
Фото: ФК "Динамо"
"Интересуются ли "Химки" Антоном Шуниным? На сегодняшний день этой фамилии нет в нашем списке", - цитирует слова гендира "РБ Спорт".

Напомним, что Антон Шунин этим летом покинул "Динамо" спустя 17 проведенных сезонов в московском клубе. За это время вратарь успел провести 366 игр, из которых 125 отстоял на "ноль".

Трансферная стоимость российского голкипера оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.

В чемпионате России-2023/2024 московское "Динамо" заняло итоговое 3 место, упустив чемпионство в последнем туре. Бело-голубые уступили "Краснодару" в гостевой встрече со счетом 0:1.

Химки Шунин Антон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится