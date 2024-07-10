"Конкуренция? Она всегда была высокой в "Локомотиве". Хочу воспользоваться шансом, чтобы закрепиться в составе", - цитирует слова Погостнова Metaratings.
Егор Погостнов - воспитанник футбольной академии "Локомотива". В минувшем сезоне игрок провел 5 матчей в составе московской команды и забил 1 гол. В марте 2024 года на правах аренды он перешел в дзержинский "Арсенал", за который провел 13 игр и отличился 1 голевой передачей.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,5 млн евро.
В чемпионате России-23/24 "Локомотив" занял 4 место, набрав 53 очка в 30 матчах.
Погостнов - о возвращении в "Локомотив": хочу воспользоваться шансом
Егор Погостнов, игрок московского "Локомотива", высказался по поводу своего возвращения в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"