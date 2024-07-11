"Первый раз слышу. Меня никто о таком не информировал", - цитирует Петропулоса Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" может продать нападающего Матео Кассьерру в Саудовскую Аравию и приобрести на его место форварда "Спартака" Александра Соболева. В завершившемся сезоне колумбиец провёл за петербуржцев во всех турнирах 38 матчей и отметился 24-мя забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 11 миллионов евро.
Агент нападающего "Зенита" Кассьерры высказался о возможном переходе игрока в Саудовскую Аравию
Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего "Зенита" Матео Кассьерры, высказался о возможном переходе форварда в Саудовскую Аравию.
Фото: ФК "Зенит"