"Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву "М". Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского", - высказался Губерниев.
"Атланта Юнайтед" заинтересована в покупке 28-летнего полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука. По информации СМИ, представитель американского клуба вылетел в Италию, чтобы провести переговоры для трансфера россиянина. Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из московского "Локомотива", в прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и отдал 12 голевых передач в 42 матчах, и завоевал с командой Лигу Европы УЕФА.
Источник: "РБ Спорт"
Губерниев: критиковать Алексея Миранчука за переезд в США будут только чудаки
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал возможной переход российского полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб "Атланта Юнайтед".
Фото: IMAGO