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Губерниев: критиковать Алексея Миранчука за переезд в США будут только чудаки

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал возможной переход российского полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб "Атланта Юнайтед".
Фото: IMAGO
"Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву "М". Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского", - высказался Губерниев.

"Атланта Юнайтед" заинтересована в покупке 28-летнего полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука. По информации СМИ, представитель американского клуба вылетел в Италию, чтобы провести переговоры для трансфера россиянина. Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году из московского "Локомотива", в прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и отдал 12 голевых передач в 42 матчах, и завоевал с командой Лигу Европы УЕФА.

Источник: "РБ Спорт"

Алексей Миранчук Дмитрий Губерниев Атланта Юнайтед Российские трансферы
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