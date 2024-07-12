"Уход Сафонова - потеря для "Краснодара". С другой стороны, Агкацев - тоже хороший голкипер. Если уйдет Сперцян, это больше скажется на потенциале команды. Алонсо ушел, будет сложно. Но если хотя бы Сперцян останется, то все возможно", - цитирует Аршавина "КП Спорт".
Напомним, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов перешёл во французский "ПСЖ" за 20 миллионов евро. Также в СМИ появилась информация, что в услугах полузащитника южан Эдуарда Сперцяна заинтересован ряд европейских клубов.
По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 56 очков. Чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит", набравший 57 очков. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 "быки" сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".
Аршавин: если хотя бы Сперцян останется в "Краснодаре", то команда сможет бороться за чемпионство
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о шансах "Краснодара" стать чемпионом России в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Зенит"