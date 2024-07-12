"Контракт Фролова? Скорее, будет продлен, чем нет. У "Крыльев" есть укомплектованность вратарской позиции. Но мы понимаем важность нахождения Фролова в команде. Скорее всего, в случае продления контракта, Женя будет выступать за "КС-2", - цитирует Андреева Sport24.
В завершившемся сезоне Евгений Фролов провёл за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 2 матча и пропустил четыре мяча. Голкипер выступает за самарцев с зимы 2020 года, ранее он был игроком "Оренбурга", "Мордовии", "Кубани", "Сочи" и московского "Динамо". Напомним, что "Крылья Советов" в летнее трансферное окно подписали на правах свободного агента голкипера Сергея Песьякова, который ранее принадлежал "Ростову".
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Игоря Осинькина примет на своём поле петербургский "Зенит", который является действующим чемпионом России.
Гендир "Крыльев Советов": в случае продления контракта, Фролов будет выступать за вторую команду
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев высказался о возможном продлении контракта с голкипером Евгением Фроловым.
Фото: ФК "Крылья Советов"