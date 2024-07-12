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Аршавин - о Глушенкове: я был обеими руками за этого футболиста, он очень сильный и он должен играть

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Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о новичке сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Для меня он десятый номер. Все, что будет не на этой позиции, снижает его потенциал. Я был обеими руками за этого футболиста, он очень сильный и он должен играть", - цитирует Аршавина "РБ Спорт".

В завершившемся сезоне Максим Глушенков провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 21-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро.

В летнее трансферное окно Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" за 6,3 миллионов евро, подписав контракт до лета 2028 года. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

Андрей Аршавин Зенит Максим Глушенков
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