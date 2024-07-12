"Думаю, нет шансов, что Бактиер начнет сезон не в "Бешикташе". Клуб на него рассчитывает. Мы ничего даже не рассматриваем", - цитирует Новикова "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Бахтиёр Зайнутдинов провёл за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 37 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока сборной Казахстана в 5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован петербургский "Зенит", который может вернуть игрока в Россию.
Агент Зайнутдинова: нет шансов, что Бактиер начнет сезон не в "Бешикташе"
Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника "Бешикташа" Бахтиёра Зайнутдинова, высказался о возможном уходе своего клиента из турецкого клуба.
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