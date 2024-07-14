Как сообщает источник, "Локомотив" сделал официальное предложение по трансферу бразильского полузащитника. Сумма предложения составила 2,8 млн евро.
В составе "Ференцвароша" Маркиньос провел 96 матчей в официальных турнирах, забил 13 голов и отдал 25 голевых передач. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Ботев", "Шапекоэнсе", "Атлетико Минейро".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.
По итогам Чемпионата России-23/24 "Локомотив" занял итоговое 4 место.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" сделал предложение "Ференцварошу" по Маркиньосу
Московский "Локомотив" планирует приобрести полузащитника "Ференцвароша" Маркиньоса.
Фото: ФК "Ференцварош"