Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
13:00
КАМАЗНе начат
Шинник
16:00
РоторНе начат
Урал
16:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
ТюменьНе начат
Торпедо
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
19:30
БалтикаНе начат
Чайка
20:00
СоколНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
22:00
АнглияНе начат

"Чемпионат": "Локомотив" сделал предложение "Ференцварошу" по Маркиньосу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Локомотив" планирует приобрести полузащитника "Ференцвароша" Маркиньоса.
Фото: ФК "Ференцварош"
Как сообщает источник, "Локомотив" сделал официальное предложение по трансферу бразильского полузащитника. Сумма предложения составила 2,8 млн евро.

В составе "Ференцвароша" Маркиньос провел 96 матчей в официальных турнирах, забил 13 голов и отдал 25 голевых передач. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Ботев", "Шапекоэнсе", "Атлетико Минейро".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.

По итогам Чемпионата России-23/24 "Локомотив" занял итоговое 4 место.

Источник: "Чемпионат"

Российские трансферы Локомотив Ференцварош
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится