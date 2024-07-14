Источник: "Ланс" и "Краснодар" договорились о переходе Сперцяна

Французский "Ланс" в скором времени может подписать игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.

Фото: ФК "Краснодар"

Как сообщает источник, клубы уже достигли договоренности по трансферу Эдуарда Сперцяна. Командам осталось дождаться решения самого игрока.



Сперцян является воспитанником футбольной академии "Краснодара". За основную команду полузащитник провел 109 матчей, в которых отличился 33 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.



Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 20 млн евро.



Источник: Arm?nie Football