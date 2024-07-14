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Источник: "Ланс" и "Краснодар" договорились о переходе Сперцяна

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Французский "Ланс" в скором времени может подписать игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, клубы уже достигли договоренности по трансферу Эдуарда Сперцяна. Командам осталось дождаться решения самого игрока.

Сперцян является воспитанником футбольной академии "Краснодара". За основную команду полузащитник провел 109 матчей, в которых отличился 33 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 20 млн евро.

Источник: Arm?nie Football

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