Как сообщает источник, клубы уже достигли договоренности по трансферу Эдуарда Сперцяна. Командам осталось дождаться решения самого игрока.
Сперцян является воспитанником футбольной академии "Краснодара". За основную команду полузащитник провел 109 матчей, в которых отличился 33 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 20 млн евро.
Источник: Arm?nie Football
Источник: "Ланс" и "Краснодар" договорились о переходе Сперцяна
Французский "Ланс" в скором времени может подписать игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"