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Акинфеев рассказал, чем займется после завершения карьеры

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Российский голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем он займется после завершения карьеры в качестве игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать", - цитирует слова Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев является воспитанником футбольного клуба ЦСКА. За основную команду вратарь провел 767 матчей, в 318 из которых смог сохранить ворота в неприкосновенности. За "армейцев" он 6 раз выиграл чемпионат страны, по 7 раз - Кубок и Суперкубок России, а также является обладателем Кубка УЕФА. В составе национальной сборной России Акинфеев провел 111 матчей.

В чемпионате России-23/24 ЦСКА занял итоговое 6 место, набрав 48 очков в 30 матчах.

ЦСКА Игорь Акинфеев Чемпионат России ПЛ
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