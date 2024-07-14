"Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать", - цитирует слова Акинфеева ТАСС.
Игорь Акинфеев является воспитанником футбольного клуба ЦСКА. За основную команду вратарь провел 767 матчей, в 318 из которых смог сохранить ворота в неприкосновенности. За "армейцев" он 6 раз выиграл чемпионат страны, по 7 раз - Кубок и Суперкубок России, а также является обладателем Кубка УЕФА. В составе национальной сборной России Акинфеев провел 111 матчей.
В чемпионате России-23/24 ЦСКА занял итоговое 6 место, набрав 48 очков в 30 матчах.
Акинфеев рассказал, чем займется после завершения карьеры
Российский голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем он займется после завершения карьеры в качестве игрока.
Фото: ПФК ЦСКА