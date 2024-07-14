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Ерохин: в Суперкубке с "Краснодаром" Глушенков показал, что усилит "Зенит"

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал дебют за сине-бело-голубых атакующего хавбека Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
- Глушенков хорошо проявил себя в прошлом сезоне, в Суперкубке с "Краснодаром" он показал, что усилит "Зенит", поэтому уверен - всё должно сложиться хорошо. Трудно ли ему придётся конкурировать с иностранцами? На мой взгляд, каждый футболист вносит свой вклад в чемпионство. В этом году будет так же, Максим - не исключение, будет стараться проявить все свои качества, - передаёт слова Ерохина "Чемпионат".

24-летний атакующий полузащитник Максим Глушенков в июне 2024 года перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит". 13 июля футболист дебютировал за сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России против "Краснодара" (4:2). В этой игре Глушенков оформил дубль, который стал в итоге победным, а также принял участие в голевых комбинациях перед первым и вторым голами петербуржцев.

Новый Малком «Зенита» – Глушенков? Яркий дебют скандального хавбека с «Краснодаром» принёс Петербургу Суперкубок России

Зенит Краснодар Суперкубок России Максим Глушенков Александр Ерохин
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