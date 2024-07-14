"Я вообще никогда тему возможного перехода Соболева в "Зенит" не обсуждал и не собираюсь обсуждать. Разговоры? Ну о чем-то же надо народу говорить, наверное. Соболев приехал на матч "Спартака" в синих кроссовках? Если я выйду в красных кроссовках, это же не будет означать, что я в "Спартак" ухожу", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
В сезоне-2023/2024 Александр Соболев провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Соболев может перейти в петербургский "Зенит" уже этим летом за 10-12 миллионов евро. Сообщалось, что нападающий будет зарабатывать в петербургском клубе 2-2,5 миллионов евро в год.
Напомним, что красно-белые сыграют на выезде с "Оренбургом" в первом туре РПЛ сезона-2024/2025.
Медведев: никогда тему возможного перехода Соболева в "Зенит" не обсуждал и не собираюсь обсуждать
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном трансфере нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"