Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
РоторЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Нефтехимик
3 - 0 3 0
ТюменьЗавершен
Торпедо
4 - 0 4 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Чайка
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
22:00
АнглияНе начат

Гендир "Акрона": задача команды на сезон - сохраниться в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов рассказал о задачах команды на сезон.
Фото: Первая лига
"В первую очередь задача "Акрона" на сезон - сохраниться в РПЛ. Мы, естественно, хотим быть как можно выше, но основная цель - сохраниться", - цитирует Власова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 тольяттинский "Акрон" занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и попал в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ. Тольяттинцы одержали победу над екатеринбургским "Уралом" с общим счётом 3:2 и получили повышение в классе. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 "Акрон" сыграет на выезде с московским "Локомотивом", команда попала в одну группу Кубка России с "Факелом", "Рубином" и "Зенитом".

Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится