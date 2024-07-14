"В первую очередь задача "Акрона" на сезон - сохраниться в РПЛ. Мы, естественно, хотим быть как можно выше, но основная цель - сохраниться", - цитирует Власова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 тольяттинский "Акрон" занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и попал в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ. Тольяттинцы одержали победу над екатеринбургским "Уралом" с общим счётом 3:2 и получили повышение в классе. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 "Акрон" сыграет на выезде с московским "Локомотивом", команда попала в одну группу Кубка России с "Факелом", "Рубином" и "Зенитом".
Гендир "Акрона": задача команды на сезон - сохраниться в РПЛ
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов рассказал о задачах команды на сезон.
Фото: Первая лига