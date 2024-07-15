Официальный телеграм-канал Кубка России опубликовал все пары первого раунда нового сезона турнира. На этом этапе в турнире стартуют любительские команды, включая представителей Медиалиги, и часть клубов дивизиона Б Второй лиги.
Все пары первого раунда Пути регионов Кубка России-2024/2025:
"Анри" (Владивосток) - "Динамо-Владивосток"
"Темп" (Барнаул) - "Динамо-Барнаул"
"Ильпар" (Пермский край) - "Уралец-ТС" (Нижний Тагил)
"Оргэнергострой" (Димитровград) - "Лада" (Тольятти)
"Сокол" (Казань) - "Волна" (Нижегородская область)
"ZOV" (Москва) - "Торпедо" (Владимир)
"Броук Бойз" (Москва) - "Квант" (Обнинск)
"Псков" - "Луки-Энергия" (Великие Луки)
"СШ Ленинградец" (Ленинградская область) - "Динамо" (Санкт-Петербург)
"Череповец-СШОР Витязь" - "Динамо-Вологда"
"2DROTS" (Москва) - "Строгино" (Москва)
"Амкал" (Москва) - "Коломна"
"СШОР-1 Кристалл" (Санкт-Петербург) - "Звезда" (Санкт-Петербург)
"Кировец-Восхождение" (Санкт-Петербург) - "Тверь"
"Победа" (Хасав-Юрт) - "Ангушт" (Назрань)
"Кубань-Холдинг" (Павловская) - "Дружба" (Майкоп)
"Нарт" (Черкесск) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс)
Всего в Кубке России-2024/2025 примут участие 13 любительских клубов, включая 3 медийных. Общее количество участников турнира составляет 107 - помимо любительских команд, это 16 клубов РПЛ, 18 из Первой лиги, 18 из дивизиона А Второй лиги и 42 из дивизиона Б Второй лиги.
Опубликованы все пары первого раунда Кубка России-2024/2025
Стали известны все пары соперников на первом этапе Пути регионов Кубка России-2024/2025.