"Надеюсь, что Миранчук откажется от предложения из МЛС. Это не его уровень. Ему нужно пробовать свои силы в Европе. Или пусть возвращается в РПЛ. Например, в "Спартак". Он усилил бы красно-белых", - поделился своим мнением Камоцци.
В настоящий момент 28-летний Алексей Миранчук является футболистом итальянской "Аталанты", с которой россиянин выиграл кубок Лиги Европы УЕФА и дошел до финала Кубка Италии. По информации СМИ, этим летом полузащитник может присоединиться к клубу из чемпионата США "Атланте Юнайтед". По оценке портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 10 миллиона евро. В прошедшем сезоне Алексей принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 ассистов на своих партнеров по команде.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: надеюсь, что Миранчук откажется от предложения из МЛС. Он усилил бы "Спартак"
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу будущего российского полузащитника Алексея Миранчука, который может перейти в "Атланту Юнайтед".
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