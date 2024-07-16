"Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня еще много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция - это очень хорошо. Так что поживем - увидим", - сказал Мелешин.
20-летний Павел Мелешин в общей сложности провел за красно-белых 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Последние полгода спартаковский воспитанник выступал на правах аренды в минском "Динамо" в Белоруссии. Этим летом футболист вернулся в расположение московского клуба и сейчас проходит тренировочные сборы с основой "Спартака" под руководством сербского тренера Деяна Станковича. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого игрока в 500 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
Воспитанник "Спартака" Мелешин - о готовности заменить Соболева: для этого работаю, стараюсь, забиваю
Воспитанник "Спартака" нападающий Павел Мелешин ответил на вопрос, готов ли он заменить Александра Соболева в случае его ухода в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"