"Уход Соболева, конечно, ослабит "Спартак". Понятное дело, что его нельзя назвать выдающимся игроком, но в "Спартаке" таких в принципе сейчас нет. Один только Промес мог претендовать на звание топ-игрока в составе красно-белых", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что форвард московского "Спартака" Александр Соболев может перейти в петербургский "Зенит" за 10-12 миллионов евро. В завершившемся сезоне нападающий провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые сыграют на выезде с "Оренбургом", а команда Сергея Семака сыграет на выезде с "Крыльями Советов".
Мостовой: Соболева нельзя назвать выдающимся игроком, но в "Спартаке" таких в принципе сейчас нет
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"