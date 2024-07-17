Александр Медведев не подтвердил, что трансфер Илича в "Зенит" согласован с "Торино"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев не подтвердил, что переход Ивана Илича в петербургский клуб уже согласован с итальянским "Торино".
Фото: Global Look Press
"Ваши предположения не соответствуют текущему положению дел", — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга договорился с командой из чемпионата Италии о переходе 23-летнего сербского полузащитника Ивана Илича в стан сине-бело-голубых. Общая сумма компенсации, якобы, должна составить 25 млн евро, а соглашение между клубом и игроком будет рассчитано на 5 лет с годовой зарплатой 5 млн евро.

В сезоне-2023/24 Илич сыграл за клуб из Турина в общей сложности 33 матча (в среднем, 68 мин. за игру), в которых по системе "гол+пас" заработал 4+2. Также футболист принял участие в чемпионате Европы в составе сборной Сербии, за которую сыграл три матча и отдал один голевой пас.

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