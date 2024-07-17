"Я никогда не опускал руки, не смотрел именно на какие?то большие зарплаты. Просто хотел играть в футбол и доказать себе, родителям, друзьям, что я могу достичь РПЛ и сборной", — передаёт слова Сергеева "Матч ТВ".
"Зенит" купил нападающего у самарских "Крыльев Советов" в январе 2022 г. за 2,15 млн евро. За это время Сергеев в составе сине-бело-голубых принял участие в 88 матчах (в среднем, 48,4 мин. за игру), в которых 30 раз поразил ворота соперников и отметился 14 результативными передачами. Действующее соглашение между 29-летним игроком и петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2025 г. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.
Иван Сергеев: просто хотел играть в футбол, на большие зарплаты никогда не смотрел
Нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев рассказал о своей мотивации игры в футбол.
Фото: "РИА Новости"