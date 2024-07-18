Самедов: с уходом Вендела и Клаудиньо из "Зенита" уровень РПЛ упадет

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Экс-игрок сборной России Александр Самедов высказался о возможном уходе из "Зенита" бразильских легионеров Вендела и Клаудиньо.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Уход Вендела и Клаудиньо? Конечно, уровень нашей лиги упадет. Хорошие легионеры уходят, и уровень от этого не растет. Но что сделать, такова тенденция, это уже не первый год", - приводит слова Самедова "СЭ".

Центральный полузащитник "Зенита" Вендел близок к уходу из клуба. Как сообщают турецкие СМИ, чемпион Турции "Галатасарай" согласовал условия перехода бразильца. Сине-бело-голубые получат за трансфер 16 миллионов евро + бонусы.

Другой полузащитник "Зенита", соотечественник Вендела, Клаудиньо, также может покинуть РПЛ. В услугах футболиста заинтересован "Фламенго". Сам футболист, по данным источников, заинтересован в возвращении на родину.

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