"Уход Вендела и Клаудиньо? Конечно, уровень нашей лиги упадет. Хорошие легионеры уходят, и уровень от этого не растет. Но что сделать, такова тенденция, это уже не первый год", - приводит слова Самедова "СЭ".
Центральный полузащитник "Зенита" Вендел близок к уходу из клуба. Как сообщают турецкие СМИ, чемпион Турции "Галатасарай" согласовал условия перехода бразильца. Сине-бело-голубые получат за трансфер 16 миллионов евро + бонусы.
Другой полузащитник "Зенита", соотечественник Вендела, Клаудиньо, также может покинуть РПЛ. В услугах футболиста заинтересован "Фламенго". Сам футболист, по данным источников, заинтересован в возвращении на родину.
Самедов: с уходом Вендела и Клаудиньо из "Зенита" уровень РПЛ упадет
Экс-игрок сборной России Александр Самедов высказался о возможном уходе из "Зенита" бразильских легионеров Вендела и Клаудиньо.
Фото: официальный сайт "Зенита"