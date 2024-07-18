"Задержки связаны с выплатами, визами, логистикой, другими мелкими вещами. Много вещей, которые затрудняют быстрый переход игрок", - цитирует слова Газизова ТАСС. Также гендир отметил, что на следующей неделе клуб должен подписать двух иностранных новичков.
Напомним, что уже на этой неделе махачкалинское "Динамо" проведет свой первый матч в истории в РПЛ. Соперником бело-голубых станут подмосковные "Химки". Встреча пройдет 21 июля и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в Премьер-Лиге дебютирует тольяттинский "Акрон" матчем против "Локомотива".
Шамиль Газизов - о покупке зарубежных игроков: много вещей, которые затрудняют быстрый переход
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о трудностях при покупке игроков из зарубежных команд.
Фото: ФК "Уфа"