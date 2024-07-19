"Считаю, что команда работает в правильном направлении, и они зубы свои покажут. Знаете, самое главное - не говорить, что мы займем 3-4-е место, а идти от игры к игре. Как это делало "Динамо" в прошлом сезоне, а потом вдруг оказались в игре и можно было повесить еще одну звездочку на грудь", - цитирует Черышева "СЭ".
Сезон 2024/25 российской Премьер-лиги стартует завтра, 20-го июля. В первом матче чемпионата московский "Локомотив" примет на своем поле "Акрон" из Тольятти. Напомним, в летнее трансферное окно состав команды пополнили форвард Дмитрий Воробьев из "Оренбурга" и полузащитник Артем Тимофеев из "Ахмата".
Среди покинувших команду выделяется лучший ассистент прошлого сезона Максим Глушенков. Форвард перебрался в "Зенит" за 6.3 миллиона евро. Кроме того, в статусе свободных агентов "железнодорожников" покинули Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба, Даниил Худяков и Станислав Магкеев.
Черышев: "Локомотив" работает в правильном направлении, они покажут зубы в новом сезоне
Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от выступления "Локомотива" в новом сезоне РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"