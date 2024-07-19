"Днем на солнце жарковато, в тени — нормально. Но такого, что на улицу не выйти — нет. Летом на юге в России жарко, это не сюрприз. Звучит логичнее сейчас сыграть в Москве, а в ноябре — в Ростове. Но там же не только от нас зависит, а от множества факторов. Перенос матчей тянет за собой сразу несколько выездных матчей и отсутствие команды в летний период", - приводит слова Рыскина "СЭ".
18 июля в Ростове-на-Дону был побит температурный рекорд 1951 года - в тени было +38,1 градусов, что на 0,5 градуса выше, чем 73 года назад.
Матч между "Ростовом" и московским ЦСКА состоится 20 июля на стадионе жёлто-синих. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Согласно данным интернет-портала "Яндекс. Погода", в это время ожидается облачная погода с температурой +32 градуса.
Директор "Ростова" - о матче с ЦСКА: звучит логичнее сейчас сыграть в Москве, а в ноябре — в Ростове
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал погодные условия предстоящего матча южан с московским ЦСКА в 1-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"