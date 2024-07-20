Как сообщает источник, "Интер" рассматривает Ренана в качестве усиления защитной линии. В данный момент игрок находится в бразильском "Интернасьонал" в аренде до конца 2024 года.
В составе "Зенита" футболист провел 18 матчей без результативных действий.
Трансферная стоимость Ренана оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 9 млн евро.
Источник: Джанлука Ди Марцио
Джанлука Ди Марцио: "Интер" интересуется защитником "Зенита" Ренаном
В сферу интересов миланского "Интера" попал игрок петербургского "Зенита" Роберт Ренан.
Фото: ФК "Зенит"