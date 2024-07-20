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Джанлука Ди Марцио: "Интер" интересуется защитником "Зенита" Ренаном

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В сферу интересов миланского "Интера" попал игрок петербургского "Зенита" Роберт Ренан.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, "Интер" рассматривает Ренана в качестве усиления защитной линии. В данный момент игрок находится в бразильском "Интернасьонал" в аренде до конца 2024 года.

В составе "Зенита" футболист провел 18 матчей без результативных действий.

Трансферная стоимость Ренана оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 9 млн евро.

Источник: Джанлука Ди Марцио

Интер Зенит Роберт Ренан Российские трансферы
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