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Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: на этой неделе подъедут ещё два игрока, это будет усилением по позициям

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об усилении команды.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы будем работать над усилением команды. Сегодня медосмотр прошёл иностранный игрок на позицию левого латераля. Завтра-послезавтра мы его объявим. На этой неделе подъедут ещё два игрока, это будет усилением по позициям", - цитирует Газизова "Чемпионат".

В летнее трансферное окно махачкалинское "Динамо" оформило переход крайнего защитника Валентина Пальцева из "КАМАЗа", а также арендовало полузащитника "Сочи" Викторьена Ангбана, центрального защитника "Ростова" Никиту Котина и центрального защитника из системы "Зенита" Илью Кирша.

Вчера, 21-го июля, махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с подмосковными "Химками" (1:1) на выезде в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, что по итогам прошлого сезона махачкалинцы заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Динамо Мх Шамиль Газизов
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