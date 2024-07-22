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Защитник "Химок" Ориньо: я очень хочу играть за сборную России и буду делать все возможное для этого

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Защитник "Химок" Ориньо заявил, что хочет сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Химки"
"Если я проживу в России еще пять лет, то это станет возможно. Я очень хочу играть за сборную России и буду делать все возможное для это, безусловно", - цитирует Ориньо "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Ориньо выступал за "Родину" на правах аренды - центральный защитник провёл 15 матчей и отметился одной голевой передачей. Вчера, 22-го июля, подмосковные "Химки" сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" со счётом 1:1 - Ориньо провёл на поле все 90 минут. На данный момент у защитника спортивное гражданство Бразилии, однако игрок не провёл ни одной встречи за национальную команду Бразилии.

Химки Ориньо Сборная России
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