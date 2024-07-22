"Зенит"? Молодцы они. Но будем бороться, стараться обыгрывать всех. Посмотрим, как будет. Сезон только начали. Но мне хочется, чтобы для нас все хорошо закончилось, чтобы чемпионство мы взяли за 4-5 туров", - сказал Тюкавин.
Напомним, в прошлом сезоне московское "Динамо" с 56-ю набранными очками заняло третье место, отстав чемпиона "Зенита" всего на один балл. Для победы в чемпионате бело-голубым не хватило одной ничьи в последнем 30-м туре, подопечные Марцела Лички минимально уступили "Краснодару" (0:1). Нападающий Константин Тюкавин вошел в тройку лучших бомбардиров лиги, забив 15 мячей, 22-летнего форварда признали лучшим игроком чемпионата.
В первом туре нового сезона РПЛ московское "Динамо" на своем поле обыграло воронежский "Факел" со счетом 3:1. Во втором туре бело-голубые проведут домашнюю встречу с "Локомотивом".
Источник: "РБ Спорт"
Тюкавин: мне хочется, чтобы "Динамо" взяло чемпионство за 4-5 туров до конца
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился ожиданиями от выступления команды в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"