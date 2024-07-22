"Такое ощущение, что Станкович приехал и сказал: "Сейчас тут быстро все решим". Пока что этот "Спартак" выглядит крайне неважно, хуже придумать нельзя. И в атаке игра ни о чем, и в обороне бардак. Просто говорю, что я видел. Может, я не прав в чем-то, но с моей точки зрения это так и смотрелось. "Оренбург" был лучше подготовлен к этой игре", - сказал Ташуев.
В дебютной игре Деяна Станковича "Спартак" проиграл на выезде "Оренбургу" в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые пропустили два безответных мяча во втором тайме, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев.
Сербский специалист возглавил московский клуб этим летом, сменив на тренерском мостике Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. Деян провел первую тренировку 21 июня, также он руководил командой в нескольких товарищеских матчах перед стартом очередного розыгрыша РПЛ. Во втором туре спартаковцы сыграют в гостях с подмосковными "Химками".
Источник: Metaratings
Ташуев - о поражении "Спартака": такое ощущение, что Станкович приехал и сказал: "Сейчас тут быстро все решим"
Бывший главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал поражение "Спартака" под руководством Деяна Станковича в матче с "Оренбургом" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"