"Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам. Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе, и из России", - цитирует агента Sport24.
Правый крайний защитник Марио Фернандес пополнил состав петербургского "Зенита" летом прошлого года. Его контракт с сине-бело-голубыми был рассчитан до конца июня 2025 года. За команду с берегов Невы футболист провел 18 матчей и не отличился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока, которому в сентябре исполнится 34 года, в 1,5 миллиона евро.
Агент - об уходе Марио Фернандеса из "Зенита": уже есть несколько предложений, в том числе, и из России
Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду подтвердил, что игрок покинет "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"