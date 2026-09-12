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Галактионов высказался о разных судейских трактовках в РПЛ

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов обратил внимание на непоследовательность судейских трактовок после матча восьмого тура РПЛ с "Зенитом" (1:2).
Фото: ФК "Локомотив"
Специалист не стал отдельно оценивать решения арбитров во встрече с петербуржцами, однако отметил, что одинаковые игровые ситуации порой получают разные оценки, из-за чего у футболистов и тренеров возникают вопросы.

- Не скажу про сегодняшний матч, но в одних и тех же играх трактовки похожих эпизодов действительно бывают разные. Это вызывает определённое недопонимание у тренеров команд и у игроков. Во время летних и зимних сборов к нам приезжают специалисты департамента инспектирования, которые в плановом порядке доводят до нашего сведения нюансы правил. Хочется, чтобы арбитры этих трактовок придерживались, - цитирует Галактионова официальный сайт "Локомотива".

"Локомотив" в 8-м туре РПЛ в гостях уступил "Зениту" со счётом 1:2. Московский клуб с шестью баллами в активе идёт на 13-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

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