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Барриос - об отношениях с Мостовым: на поле будет борьба, но за его пределами мы будем друзьями

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал об отношениях с Андреем Мостовым после перехода футболиста в "Локомотив" на правах аренды.
Фото: ФК "Локомотив"
Колумбиец подчеркнул, что смена клуба не повлияла на их дружбу, хотя во время матчей каждый из них будет отстаивать интересы своей команды.

- Мост прекрасный человек, замечательный друг. После матча пожелали ему удачи в "Локомотиве". Да, у нас пути разошлись, у него все получится. Но мы защищаем свои цвета, всегда будет борьба на поле, но за его пределами мы будем друзьями, - приводит слова Барриоса "Матч ТВ".

Мостовой появился на поле на 83-й минуте встречи восьмого тура РПЛ. "Зенит" одержал волевую победу над "Локомотивом" со счётом 2:1 и с 15 очками занимает четвёртое место. Следующий матч петербуржцы проведут 16 сентября в гостях с "Балтикой".

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