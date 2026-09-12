По мнению Степашина, конкуренцию бело-голубым в борьбе за первое место составят "Краснодар" и "Зенит".
- Кто будет бороться за чемпионство, помимо "Динамо"?
- "Краснодар".
- А "Зенит"?
- "Зенит" по определению, - цитирует Степашина "Матч ТВ".
После победы над "Оренбургом" со счётом 1:0 "Динамо" набрало 16 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице. В следующем туре команда Сандро Шварца 17 сентября встретится на выезде с "Ростовом".
В "Динамо" назвали команды, которые будут бороться за титул РПЛ
Председатель консультативного совета и член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин назвал главных соперников московской команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"