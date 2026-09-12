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В "Динамо" назвали команды, которые будут бороться за титул РПЛ

Председатель консультативного совета и член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин назвал главных соперников московской команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению Степашина, конкуренцию бело-голубым в борьбе за первое место составят "Краснодар" и "Зенит".

- Кто будет бороться за чемпионство, помимо "Динамо"?

- "Краснодар".

- А "Зенит"?

- "Зенит" по определению, - цитирует Степашина "Матч ТВ".

После победы над "Оренбургом" со счётом 1:0 "Динамо" набрало 16 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице. В следующем туре команда Сандро Шварца 17 сентября встретится на выезде с "Ростовом".

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