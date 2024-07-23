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Источник: в арендном соглашении защитника "Спартака" Тавареша в ЛАСК нет опции выкупа

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Стали известны подробности аренды защитника "Спартака" Томаша Тавареша в ЛАСК.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, аренда ЛАСКом правого защитника московского "Спартака" Томаша Тавареша не предусматривает опцию выкупа футболиста.

Напомним, сегодня, 23 июля, красно-белые официально объявили об аренде австрийской командой 23-летнего португальца до конца нынешнего сезона.

Тавареш перешел в российский клуб в начале прошлого года. Всего он принял участие в 22 матчах за "Спартак", в которых отметился одним забитым голом и одним результативным пасом.

Источник: Sport24

Томаш Тавареш Спартак ЛАСК Российские трансферы
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