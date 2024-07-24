"Вот если Вендел уедет, то это может стать проблемой. Ведущий игрок, у них неплохая связка с Глушенковым нарабатывается. Проявили себя в Суперкубке, сейчас в Самаре", - цитирует Бубнова Sportbox.
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник петербургского "Зенита" Вендел может перейти в турецкий "Галатасарай" за 17 миллионов евро. Сообщалось, что петербургский клуб хочет завершить сделку по переходу полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича, а после продать Вендела.
В завершившемся сезоне Вендел провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 35 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 10-ю результативными передачами.
Бубнов: если Вендел уедет, то это может стать проблемой. Ведущий игрок, у них неплохая связка с Глушенковым
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"