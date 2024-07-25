"Максим - очень квалифицированный и яркий футболист. В "Зените" он еще добавил в качестве и разнообразил нашу игру в атаке. Сейчас важно, чтобы Глушенков продолжил поддерживать этот уровень. Думаю, он обязательно поможет нам и в будущем эта помощь проявится в разных аспектах", - цитирует Кассьерру "Матч ТВ".
Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" этим летом за 6,3 миллионов евро. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 38-ми встречах и записал на свой счёт 8 забитых мячей и 19 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт нападающего с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.
В матче за Суперкубок России против "Краснодара" Глушенков отметился 2-мя забитыми голами, а в 1-м туре Российской Премьер-Лиги против самарских "Крыльев Советов" вновь записал на свой счет дубль, а команда Сергея Семака одержала победу со счетом 4:0.
Кассьерра: Глушенков - очень квалифицированный и яркий футболист
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра высказался о партнере по команде Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"