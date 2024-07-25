"Хочу, чтобы каждый футболист отдельно и команда целиком показывали свое желание играть за "Спартак" на поле, как сказал Рома. Если мы не выиграли, значит, нам чего?то не хватило. Но я бы хотел говорить про команду целиком", - цитирует Денисова "Матч ТВ".
Ранее спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что форвард хочет перейти в петербургский "Зенит" и не желает оставаться в московском клубе - сумма трансфера может составить 10-12 миллионов евро, однако переговоры на данный момент приостановлены.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые на выезде уступили "Оренбургу" со счётом 0:2, во 2-м туре команда Деяна Станковича сыграет в гостях с подмосковными "Химками".
Защитник "Спартака" Денисов: хочу, чтобы каждый футболист показывал свое желание играть за "Спартак"
Защитник "Спартака" Даниил Денисов высказался о мотивации команды.
Фото: ФК "Спартак"