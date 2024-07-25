"Продление контракта с Сантосом - логичный шаг. Это самый стабильный игрок обороны "Зенита". В петербургской команде линию обороны лихорадит. Это и центральной зоны касается, и правого фланга. А Сантос на левом фланге практически незаменим. Капитан команды, лидер", - сказал Стрепетов.
Сегодня, 25 июля, петербургский клуб объявил о продлении трудового соглашения с 30-летним бразильским крайним защитником. Новое соглашение рассчитано до сезона-2026/27. Дуглас Сантос выступает за сине-бело-голубых с июля 2019 года, когда перешёл из немецкого "Гамбурга" за трансферную компенсацию в размере 14 миллионов евро. В текущем сезоне на счету капитана "Зенита" 2 матча во всех турнирах и 1 результативный пас.
Источник: "РБ Спорт"
Стрепетов: продление контракта с Сантосом - логичный шаг. Это самый стабильный игрок обороны "Зенита"
Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов прокомментировал продление контракта с защитником "Зенита" Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"