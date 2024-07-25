"В "Спартаке" были футболисты дороже Барко. Вспомните Тиля, за Угальде тоже заплатили 13 млн евро. Если Барко будет делать результат, 14 млн евро за него - это нормальная цена. Потом продадут. Тепер можно со Станковича спрашивать за результат. Все равно первый круг - это будет становление команды. Барко - хорошее приобретение", - сказал Гладилин.
В этот четверг московский клуб объявил о трансфере и официально презентовал 25-летнего аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, с игроком подписали контракт на три года. В своем интервью Барко рассказал, что хочет поскорее стать чемпионом вместе с красно-белыми, его любимая позиция - центральный атакующий полузащитник. В прошлом сезоне аргентинец забил два гола и сделал семь голевых передач в 28 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Гладилин: если Барко будет делать результат, 14 млн евро за него - это нормальная цена
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин оценил переход атакующего полузащитника Эсекьель Барко в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"